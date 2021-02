Open d'Australie: Elise Mertens qualifiée sans trembler pour les huitièmes de finale

Elise Mertens poursuit son parcours à l'Open d'Australie de tennis, premier tournoi du Grand Chelem de la saison. La numéro 1 belge, 16e mondiale et 18e tête de série, a pris aisément la mesure au troisième tour de la Suissesse Belinda Bencic, 12e à la WTA et 11e tête de série, samedi à Melbourne. La lauréate du récent Gippsland Trophy s'est imposée en deux manches 6-2, 6-1 et 1 heure et 2 minutes de jeu. Il s'agissait d'un premier duel entre les deux joueuses.

Elise Mertens, 25 ans, rencontrera pour une place en quarts de finale la Tchèque Karolina Muchova (WTA 27) qui a créé la surprise en éliminant sa compatriote Karolina Pliskova (WTA 6) 7-5, 7-5 plus tôt dans la journée. La dernière Belge encore engagée à Melbourne mène 1-0 dans ses confrontations directes face à Muchova (6-4, 6-2 en 1/8e de finale à Ostrava en octobre 2020). Pour la première fois depuis le début du tournoi lundi, les matchs se jouent à huis clos, après que l'état de Victoria, dont Melbourne est la capitale, a déclaré un nouveau confinement de cinq jours.