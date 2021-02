Entre 500 et 600 joueurs et accrédités pour l'Open d'Australie sont placés à l'isolement dans l'attente d'être testés après qu'un cas de Covid-19 a été détecté parmi le personnel d'un des hôtels où ils ont passé leur quarantaine, ont annoncé les autorités locales mercredi soir.

"Ca pourrait avoir un impact sur le programme de demain (jeudi) des tournois préparatoires, mais à ce stade, ça n'a pas d'impact sur l'Open d'Australie en lui-même", qui doit débuter lundi, a indiqué le Premier ministre de l'Etat de Victoria Daniel Andrews. Six tournois de préparation, tous organisés à Melbourne Park, comme le premier Grand Chelem de la saison, se déroulent parallèlement cette semaine.

Toutes les rencontres des six tournois de tennis de Melbourne, en préparation pour l'Open d'Australie, prévues jeudi, ont été annulées, ont annoncé les organisateurs mercredi après un test positif déclaré chez un employeur d'un hôtel lié au premier Grand Chelem de la saison.

"Les autorités sanitaires nous ont informés qu'un membre du personnel d'un hôtel de quarantaine avait été testé positif au Covid-19. Les personnes liées à l'Open d'Australie qui ont passé leur quarantaine dans cet hôtel doivent maintenant être testées et isolées jusqu'à ce qu'elles reçoivent un résultat négatif. Il n'y aura aucun match à Melbourne Park jeudi", ont expliqué les organisateurs dans un communiqué. Une cinquantaine de matches étaient programmés jeudi à Melbourne Park.

Entre 500 et 600 personnes se retrouvent en effet en isolement en raison d'un test positif au coronavirus constaté dans l'un des hôtels liés à l'Open d'Australie à Melbourne.

Un employé de 26 ans été testé positif au Grand Hyatt Hotel de Melbourne le 29 janvier dernier. Des restrictions plus sévères ont été mises en place dans l'Etat de Victoria.

Près de 600 personnes, concernées par la première épreuve du Grand Chelem de l'année en tennis, sont considérées comme cas contacts, dont des joueurs ou joueuses, et doivent rester en isolement jusqu'à ce qu'elles soient testées négatives. Ce devrait fait dans la journée de jeudi.

Le premier ministre de l'Etat de Victoria, Daniel Andrews a estimé qu'à ce stade, il n'y a pas d'incidence sur l'Open d'Australie en lui-même, mais tous les matches des tournois (ATP et WTA) prévus jeudi sont annulés.

