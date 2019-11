Novak Djokovic veut terminer l'année N.1 mondial: "Ce sera extrêmement difficile"

Novak Djokovic est devant une mission difficile. Le Serbe entend terminer l'année 2019 en tant que N.1 mondial du tennis comme il l'a déjà fait en 2011, 2012, 2014, 2015 et 2018. Actuel N.2 derrière Rafael Nadal, "Djoko" doit pour se faire s'imposer au Masters qui débute à l'O2 Arena de Londres dimanche. Il égalerait ainsi l'Américain Pete Sampras premier joueur à avoir terminé la saison au sommet du classement de l'ATP à six reprises, de 1993 à 1998. Il rejoindrait une autre légende, toujours active, Roger Federer, avec six victoires dans ces "ATP Finals".

© iStock