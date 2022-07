Le Serbe était mené 5-7, 2-6 après les deux premiers sets et semblait prendre la porte. Mais il ne fallait pas enterrer Djokovic trop tôt.

Novak Djokovic, triple tenant du titre, s'est qualifié pour les demi-finales de Wimbledon après avoir renversé Jannik Sinner, qui menait 2 sets à 0. Le Serbe, troisième mondial, s'est imposé 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 face au jeune Italien (ATP 13). La rencontre a duré 3 heures et 35 minutes.

Dans le premier set, la situation de Sinner semblait mal embarquée, l'Italien perdant son premier service et se retrouvait mené 3-0. Mais il débreakait pour revenir à 3-4 avant de faire le break à son tour. Il s'adjugeait la manche 5-7. Dans le deuxième set, Sinner prenait le service de son adversaire pour mener 1-2. Un nouveau break (2-5) lui offrait la possibilité de servir pour le gain du set, ce qu'il réussissait (2-6). Djokovic réagissait dans le troisième set. Un break (3-1) lui suffisait pour prendre le large et revenir à 2 manches à 1 (6-3).

Le Serbe continuait sur sa lancée dans le quatrième set, prenant deux fois le service de Sinner pour s'envoler à 4-0. A 5-2, l'Italien connaissait une frayeur, se retrouvant au sol après une glissade. Mais après quelques secondes, il pouvait reprendre la partie. Le set s'achevait peu après en faveur de Djokovic (6-2), qui revenait à égalité. La rencontre avait basculé en faveur de Djokovic, qui faisait le break pour mener 2-1 et s'envolait à 5-2 avant de conclure le match par un jeu blanc sur son service.

Djokovic, 35 ans, accède pour la 11e fois au dernier carré de Wimbledon. Il s'est imposé six fois sur le gazon londonien (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021), remportant les trois dernières éditions. Il aligne un 26e succès d'affilée depuis son abandon en quarts en 2017. Djokovic affrontera le Britannique Cameron Norrie (ATP 12) qui a battu David Goffin en cinq sets.

