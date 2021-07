Novak Djokovc s'est qualifié pour la finale de Wimbledon en battant le Canadien Denis Shapovalov (ATP 12/N.10) en trois sets 7-6 (7/3), 7-5, 7-5 en 2h44 vendredi à Londres.

Le numéro 1 mondial affrontera en finale l'Italien Matteo Berrettini (ATP 9), qui s'est hissé pour la première fois de sa carrière en finale d'un Grand Chelem en écratant le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 18), tombeur de Roger Federer en quarts de finale, en quatre sets - 6-3, 6-0, 6-7 (7/3), 6-4 - et 2h36 de jeu.

Double tenant du titre à Wimbledon, Djokovic est à la recherche d'un 20e titre en Grand Chelem. Vainqueur cette année à Melbourne Park et à Roland-Garros, le Serbe n'est surtout plus qu'à deux succès de remporter les trois premiers tournois du Grand Chelem de la saison.

Plus personne n'a réussi le Grand Chelem calendaire en remportant les quatre Majeurs sur la même saison depuis l'Australien Rod Laver, en 1969, il y a 52 ans

