Novak Djokovic qualifie de "folle" l'interdiction des Russes et bélarusses à Wimbledon

L'interdiction faite aux joueurs et joueuses russes et bélarusses de participer au tournoi de Wimbledon de tennis a été qualifiée de "folle" par le N.1 mondial Novak Djokovic. Cette mesure prise par le All England Club est la réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie soutenue par le Bélarus.

