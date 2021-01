Novak Djokovic a achevé 2020 au rang de numéro un mondial, pour la sixième fois de sa carrière. Début mars, il le sera toujours.

En achevant une saison en tant que numéro un pour la sixième fois, le Serbe de 33 ans a égalé le record de son idole, Pete Sampras. Il est en plus devenu le tennisman le plus âgé en tête du classement. Le 8 mars, Djokovic va également améliorer le record de Roger Federer, celui du nombre de semaines sur le trône mondial. Malgré son exclusion à l'US Open, la leçon infligée par Rafael Nadal en finale de Roland-Garros, sa défaite en quart au tournoi de Vienne et son élimination en demi-finale des ATP Finals, Djokovic a 12.030 points, soit 2.180 unités de plus que le deuxième au classement, Rafael Nadal (9.850). Même si Djokovic était éliminé au premier tour de l'Open d'Australie, dont le début a été décalé du 18 janvier au 8 février, et si Nadal s'adjugeait ce Grand Chelem, il ne pourrait pas encore rattraper Djokovic. Il peut gagner 1.650 points en Australie alors que Djokovic ne peut pas perdre les points gagnés l'année dernière en gagnant l'Open d'Australie, de même que l'ATP Cup et le tournoi de Dubaï. Suite aux nombreuses annulations de tournois, le classement est en effet gelé jusqu'au début du mois de mars. Ça signifie qu'un joueur ne peut pas perdre de points s'il est moins performant que l'année précédente dans un tournoi ou qu'il ne peut y participer. Djokovic est donc assuré de conserver la tête du classement pendant sept semaines. Le 8 mars, il portera ainsi son total à 311 semaines, une de plus que le record actuellement détenu par Roger Federer (310 semaines).