Le numéro 1 mondial Novak Djokovic participera au tournoi de Cincinnati (22-30 août), exceptionnellement déplacé à New York, et à l'US Open (31 août-13 septembre). Le joueur serbe l'a confirmé jeudi sur les réseaux sociaux.

"Je suis heureux de confirmer que je participerai au tournoi de Cincinnati et à l'US Open cette année. Ce n'était pas une décision facile à prendre mais la perspective de retrouver la compétition m'excite vraiment", a écrit Djokovic.

Testé positif au coronavirus fin juin après avoir organisé l'Adria Tour, un tournoi d'exhibition dans les Balkans, Djokovic avait pourtant émis des doutes quant à sa participation au tournoi américain.

"Je suis conscient que cette fois-ci, la situation sera très différente avec tous les protocoles et les mesures de sécurité qui sont mis en place pour protéger les joueurs et les habitants de New York. Néanmoins, je me suis entraîné dur avec mon équipe et j'ai mis mon corps en forme, je suis donc prêt à m'adapter aux nouvelles conditions. J'ai fait tous les contrôles pour m'assurer que je suis complètement remis et je suis prêt à retourner sur le terrain avec la ferme intention de jouer mon meilleur tennis."

"Je suis heureux de confirmer que je participerai au tournoi de Cincinnati et à l'US Open cette année. Ce n'était pas une décision facile à prendre mais la perspective de retrouver la compétition m'excite vraiment", a écrit Djokovic. Testé positif au coronavirus fin juin après avoir organisé l'Adria Tour, un tournoi d'exhibition dans les Balkans, Djokovic avait pourtant émis des doutes quant à sa participation au tournoi américain. "Je suis conscient que cette fois-ci, la situation sera très différente avec tous les protocoles et les mesures de sécurité qui sont mis en place pour protéger les joueurs et les habitants de New York. Néanmoins, je me suis entraîné dur avec mon équipe et j'ai mis mon corps en forme, je suis donc prêt à m'adapter aux nouvelles conditions. J'ai fait tous les contrôles pour m'assurer que je suis complètement remis et je suis prêt à retourner sur le terrain avec la ferme intention de jouer mon meilleur tennis."