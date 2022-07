Le Serbe, qui n'avait pas pu participer à l'Open d'Australie en raison de son refus de se faire vacciner et qui avait été éliminé en 1/4 de finale de Roland-Garros par Rafael Nadal, était évidemment heureux d'avoir remporté un tournoi de Wimbledon "cher à son coeur", face à son ancien "ennemi" Nick Kyrgios.

Novak Djokovic a retrouvé le goût de la victoire: un an après son dernier titre du Grand Chelem, le Serbe a remporté dimanche son septième tournoi de Wimbledon, en dominant un Nick Kyrgios très en verve, et ainsi ajouté à son palmarès un 21e trophée du Grand Chelem

"Je n'ai plus les mots pour dire ce que ce tournoi et ce trophée représentent pour moi", a commenté Djokovic quelques minutes après sa victoire 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (7/3) contre l'Australien, 40e mondial. "Cela a toujours été le plus important tournoi dans mon coeur. C'est ce tournoi qui m'a donné envie de jouer, quand j'ai vu Pete Sampras gagner. C'est alors que j'ai demandé à mes parents de m'acheter une raquette."

Un temps en froid avec son adversaire du jour, le N.3 mondial a vu ses relations avec Kyrgios se réchauffer ces derniers mois. Kyrgios avait même proposé à Djokovic "d'aller en boîte s'éclater" dimanche soir après la finale et le Serbe avait fait une contre-proposition en avançant un dîner au restaurant où "le vainqueur paiera".

"C'est pour ça qu'il a perdu !", a plaisanté Djokovic à l'issue du match. "Je te respecte beaucoup, tu as un talent incroyable et désormais, tout se met en place pour toi. Je n'aurais jamais imaginé te dire autant de choses gentilles au vu de nos relations", a conclu le Serbe en riant. Avec 21 titres du Grand Chelem, Djokovic revient à une longueur de Rafael Nadal et compte désormais un trophée de plus que Roger Federer.

