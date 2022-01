Jessica Pegula est retournée à ses études en 63 minutes, 6-2, 6-0. Barty affrontera Madison Keys en demi-finale.

Ashleigh Barty s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Open d'Australie, mardi à Melbourne. L'Australienne, N.1 mondiale, n'a toujours pas perdu le moindre set depuis le début du premier tournoi du Grand Chelem, elle qui a battu l'Américaine Jessica Pegula (WTA 21) 6-2- 6-0 en 63 minutes mardi sur la surface dure de la Rod Laver Arena.

En demi-finale, Barty, qui n'a concédé que 17 jeux en cinq matches, sera opposée à l'Américaine Madison Keys, 51e mondiale, qui a rejoint le dernier carré à la suite de sa victoire 6-3, 6-2 sur la Tchèque Barbora Krejcikova, 4e mondiale et tête de srie N.4, plus tôt dans la journée. Lauréate de deux titres du Grand Chelem (Roland-Garros 2019 et Wimbledon 2021), Ashleigh Barty court après son premier titre majeur en Australie. Elle y avait atteint les demi-finales en 2020 et avait perdu en quarts en 2021.

Le tennis australien court après une victoire dans sa levée du Grand Chelem chez les dames depuis 1978 et le titre acquis par Chris O'Neill.

