Zizou Bergs s'est qualifié pour la finale du tournoi de tennis Challenger de Lille, samedi en début de soirée. Dans cette épreuve en salle sur surface dure dotée de 66.640 euros, Bergs, 329e joueur mondial issu des qualifications, a dominé le Français Quentin Halys, 24 ans et 214e mondial.

Récent vainqueur du Challenger de Saint-Pétersbourg, Bergs était pourtant mené d'un set par la tête de série N.8 du tournoi français. Sorti des qualifications, le Limbourgeois a inversé la tendance et plié la rencontre sur le score de 1-6, 6-3, 6-3 après 1h29 de jeu.

Le N.4 belge, si on enlève le retraité Steve Darcis toujours 287e mondial, disputera dimanche sa 2e finale en Challenger après son titre acquis en Russie au début du mois. Il y défiera le Français Grégoire Barrère, tête de série N.1 et 117e mondial. Le Parisien de 27 ans possède beaucoup d'expérience, lui qui compte plusieurs participations en Grand Chelem à son actif. Il a aussi remporté à deux reprises le Challenger de Lille, en 2018 et 2019.

En début de journée, Michael Geerts (ATP 404 en double) n'a pas réussi à remporter la finale du double. Geerts s'est incliné aux côtés du Français Dan Added contre le tandem français Benjamin Bonzi/Antoine Hoang en deux sets : 6-3, 6-1. Le match a duré 53 minutes. Geerts était à la recherche de son premier titre Challenger dans les Hauts de France.

Geerts, 26 ans (ATP 359), a également joué le simple, mais a perdu au premier tour contre le Français Arthur Rinderknech (ATP 127), la 3 tête de série, en trois sets : 6-3, 5-7, 6-3.

