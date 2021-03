Daniil Medvedev, désormais 2e mondial au classement ATP publié lundi, a mis un terme à une incroyable hégémonie. En effet, c'est la première fois depuis le 25 juillet 2005 que la 2e place mondiale n'est pas occupée par un membre du "Big Four" (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray). David Goffin a lui gagné un rang pour figurer à la 13e place mondiale.

Le Russe, vainqueur dimanche à Marseille, a délogé Rafael Nadal de sa position de dauphin de Novak Djokovic. Auteur d'une fin année 2020 tonitruante avec des titres au Masters 1000 de Paris et aux Masters de fin de saison, Daniil Medvedev a continué sur sa lancée en ce début d'exercice 2021. Le Moscovite a remporté l'ATP Cup avec son pays et atteint la finale de l'Open d'Australie. Dimanche, il a décroché le tournoi de Marseille, son 10e en carrière. C'est donc assez logiquement qu'il figure désormais à la 2e place. Rafael Nadal (ATP 3/-1), l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 4) et le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 5) complètent le top 5.

Il faut grimper à la 11e place pour trouver la trace d'un autre mouvement. En effet, l'Espagnol Roberto Bautista Agut a grimpé de deux places après sa finale à Doha. David Goffin a lui gagné un rang pour figurer en 13e position. Tombeur de Roger Federer puis vainqueur à Doha, le Géorgien Nikoloz Basilashvili occupe désormais la 36e place mondiale (+6) alors que le Français Pierre-Hugues Herbert a fait un bond de 20 rangs dans la foulée de sa finale à Marseille. Côté belge, Kimmer Coppejans est 168e (-3), Ruben Bemelmans 200e (+2), Zizou Bergs 327e (+1) et Michael Geerts 356e (-5).

Le Russe, vainqueur dimanche à Marseille, a délogé Rafael Nadal de sa position de dauphin de Novak Djokovic. Auteur d'une fin année 2020 tonitruante avec des titres au Masters 1000 de Paris et aux Masters de fin de saison, Daniil Medvedev a continué sur sa lancée en ce début d'exercice 2021. Le Moscovite a remporté l'ATP Cup avec son pays et atteint la finale de l'Open d'Australie. Dimanche, il a décroché le tournoi de Marseille, son 10e en carrière. C'est donc assez logiquement qu'il figure désormais à la 2e place. Rafael Nadal (ATP 3/-1), l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 4) et le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 5) complètent le top 5. Il faut grimper à la 11e place pour trouver la trace d'un autre mouvement. En effet, l'Espagnol Roberto Bautista Agut a grimpé de deux places après sa finale à Doha. David Goffin a lui gagné un rang pour figurer en 13e position. Tombeur de Roger Federer puis vainqueur à Doha, le Géorgien Nikoloz Basilashvili occupe désormais la 36e place mondiale (+6) alors que le Français Pierre-Hugues Herbert a fait un bond de 20 rangs dans la foulée de sa finale à Marseille. Côté belge, Kimmer Coppejans est 168e (-3), Ruben Bemelmans 200e (+2), Zizou Bergs 327e (+1) et Michael Geerts 356e (-5).