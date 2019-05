L'Australien Nick Kyrgios, qui s'est récemment illustré à Rome il y a une semaine en quittant le court après avoir lancé une chaise, est forfait pour le tournoi de tennis de Roland-Garros qui débute dimanche, a-t-on appris vendredi auprès des organisateurs du 2e tournoi du Grand Chelem.

Le fantasque et imprévisible Australien, 36e mondial, qui devait affronter au premier tour le Britannique Cameron Norrie (41e), n'avait pas été tendre il y a quelques jours avec Roland-Garros sur les réseaux sociaux.

De passage pour un entraînement à Londres avec Andy Murray sur le gazon de Wimbledon en début de semaine, alors que la plupart des joueurs se préparaient sur terre battue, il avait déclaré sur Instagram: "Roland-Garros c'est de la merde par rapport à cet endroit. C'est vraiment pourri".

Aucune précision n'a été en revanche apportée sur les raisons de ce forfait.

Kyrgios, 24 ans, n'avait pas non plus joué l'an dernier sur l'ocre de la Porte d'Auteuil. Il avait été battu au 2e tour en 2017 par le Sud-Africain Kevin Anderson. Ses meilleurs résultats demeurent des seizièmes de finale en 2015 (battu par Andy Murray) et en 2016.