Naomi Osaka, lauréate en 2018 mais descendue à la 78e place mondiale, s'est qualifiée pour le 2e tour du tournoi WTA 1000 d'Indian Wells, en battant l'Américaine Sloane Stephens 3-6, 6-1, 6-2, jeudi dans le désert californien.

"Cette victoire signifie beaucoup pour moi. Cela fait longtemps que je n'avais pas joué dans des conditions si difficiles. Mais j'ai senti que je luttais autant pour ma survie que contre Sloane, dans ce vent assez fou", a-t-elle réagi à chaud sur le court, ovationnée par le public.

Osaka, qui a remporté le dernier set en alignant six jeux d'affilée alors qu'elle était menée 2-0, est à la recherche d'un 8e titre sur le circuit WTA, plus de treize mois après le dernier glané à l'Open d'Australie.

Depuis, elle a enchaîné les contre-performances, craquant sous la pression, que ce soit face à la presse à Roland-Garros et à l'US Open l'an dernier, où elle a été éliminée prématurément.

Elle a ensuite pris quelques mois de repos avant de revenir en janvier à Melbourne, où elle n'a pu conserver son titre Majeur, éliminée au 3e tour.

A Indian Wells, où elle avait remporté le premier tournoi de sa carrière il y a quatre ans, Osaka tente de renouer avec les sommets. Son parcours l'opposera à la Russe Veronika Kudermetova au 2e tour.

