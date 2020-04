L'ancien joueur de tennis Patrick McEnroe a été testé positif au nouveau coronavirus il y a une dizaine de jours. Le frère cadet de John, septuple vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem, n'a présenté que des symptômes bénins et se sent de nouveau "à 100 %".

"Mes tests se sont révélés positifs, je viens de l'apprendre. C'est la mauvaise nouvelle. Ce qui est bien, c'est que je me sens bien. Les symptômes ont disparu. Je me sens à 100 %", a-t-il révélé dans une vidéo sur Twitter. McEnroe, 53 ans, vit à New York, l'une des villes américaines les plus touchées par le virus pulmonaire. L'Américain a mis fin à sa carrière de tennis en 1998. Son meilleur classement fut une 28e place à l'ATP. Après sa carrière active, il est devenu, entre autres, capitaine de l'équipe américaine de la Coupe Davis. Aujourd'hui, il est analyste de tennis pour la chaîne sportive ESPN.