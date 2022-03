L'Espagnol, battu en finale du Masters 1000 d'Indian Wells, était apparu diminué dans son match contre Taylor Fritz.

Diminué et battu par Taylor Fritz en finale du Masters 1000 d'Indian Wells dimanche, Rafael Nadal est blessé aux côtes et devra observer une période d'arrêt entre 4 et 6 semaines. L'Espagnol de 35 ans l'a annoncé mardi sur Twitter.

Cette absence tombe alors que la saison sur terre battue, la surface préférée de l'homme aux 21 sacres majeurs, va débuter en avril. Le Majorquin avait auparavant annoncé disputer le tournoi ATP 500 de Barcelone (18-24 avril). "Je suis directement allé consulter mon staff médical à mon retour en Espagne afin d'effectuer des examens après la finale à Indian Wells, où j'ai joué avec une gêne", a écrit l'ogre de l'ocre mardi sur Twitter.

"Il s'avère que je souffre d'une fissure de stress à une côte et je serai absent pour 4 à 6 semaines. Ce n'est pas une bonne nouvelle, je ne m'y attendais pas", a ajouté celui qui a perdu dimanche son premier match en 2022 après 20 succès de rang et des titres à Melbourne, à l'Open d'Australie et Acapulco. "J'ai toujours été un battant et un combattif, je vais me montrer patient et travailler très dur après ma guérison", a ponctué Nadal, qui a perdu 6-3, 7-6 (5) après 2h06 de jeu contre Fritz dimanche.

Il avait déclaré en conférence de presse avoir eu du mal à respirer et ressentir de vives douleurs - "comme une aiguille qu'on appuie" - sur le côté gauche du haut du corps.

Si Nadal revient dans six semaines, il manquera le Masters 1000 de Monte-Carlo et le rendez-vous de Barcelone, qu'il a remporté à 12 reprises. Il pourrait faire son retour début mai et ainsi jouer les Masters 1000 de Madrid (1-8 mai) et de Rome (8-15 mai) avant de tenter de récupérer sa couronne à Roland-Garros (22 mai - 5 juin).

