Il a gagné 5 places et occupe la 47e position d'un classement ATP avec Novak Djokovic toujours solidement accroché à son trône.

Quarts de finaliste à Montpellier, David Goffin, pourtant tenant du titre de cet Open Sud de France, a gagné cinq places au classement ATP publié lundi. Le Liégeois, numéro 1 belge, figure en 47e position et revient dans un top 50 qu'il avait quitté pour la première fois depuis 2014 après l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem.

La hiérarchie mondiale n'a pas connu de modification dans son top 13 avec le Serbe Novak Djokovic toujours solide numéro 1 mondial devant le Russe Daniil Medvedev et l'Allemand Alexander Zverev surpris en finale à Montpellier précisément par Alexander Bublik.

Le Kazakh, 24 ans, en profite pour monter de quatre places et figurer au 31e rang mondial, son meilleur classement. Parmi les autres vainqueurs du week-end, l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas, lauréat à Cordoba, progresse de 12 places pour revenir à la 32e place lui qui fut déjà 17e mondial. A Pune, en Inde, c'est le Portugais Joao Sousa qui l'a emporté effectuant un bond de 51 places pour revenir à la 86e place mondiale, lui ex-pensionnaire du top 30 (27e). Côté belge encore, Zizou Bergs, 2e Belge dans la hiérarchie, a perdu deux places et figure en 188e position. Le 3e Belge est hors du top 200 avec une 216e place pour Kimmer Coppejans en recul de 10 rangs.

David Goffin dispute le tournoi de Rotterdam cette semaine où figure aussi en double Sander Gillé et Joran Vliegen. Gillé est 27e (+1) au classement mondial du double et Vliegen 32e (+2).

