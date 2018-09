Madrid accueillera la phase finale en 2019 et 2020

A partir de l'année, prochaine, la Coupe Davis, épreuve créée en 1900, se déroulera selon un nouveau format. La phase finale se jouera en un seul et même endroit et regroupera 18 nations.

En 2019, la phase finale de la Coupe Davis se déroulera du 18 au 24 novembre à la Caja Magica de Madrid et regroupera les quatre demi-finalistes de l'édition 2018 (France, Croatie, Espagne et Etats-Unis), les deux bénéficiaires de wild cards (Grande-Bretagne et Argentine) et douze pays qui devront passer par un 1er tour qualificatif.

La Belgique affrontera le Brésil les 1er et 2 février lors de ce 1er tour de qualifications.