Ysaline Bonaventure, Yanina Wickmayer et Greet Minnen - qui pourraient s'affronter au deuxième tour - connaissent leur adversaire au premier tour des qualifications pour Roland-Garros, à l'issue d'un tirage au sort effectué lundi à Paris. Elles commenceront mardi.

Ysaline Bonaventure (N.7), 24 ans, 115e mondiale, sera opposée à l'Allemande de 22 ans, Antonia Lottner (WTA 149). Leur lointainte, et unique confrontation, remonte à 2013 à Macon en France sur surface dure avec une victoire de l'Allemande 6-4, 6-0.

Yanina Wickmayer (WTA 154), 29 ans, affrontera elle, pour la première fois sur le circuit, la Russe Natalia Vikhlyantseva (N.8), 22 ans, 119e au classement WTA.

Greet Minnen, 150e mondiale, 21 ans, a hérité de son côté de la Française Margot Yerolymos (WTA 342), 22 ans, qu'elle n'a jamais rencontrée non plus. En cas de succès chacune, Wickmayer et Minnen seront opposées au deuxième tour.

Elise Mertens (WTA 20), Alison Van Uytvanck (WTA 55) et Kirsten Flipkens (WTA 59) sont directement qualifiées pour le tableau final de ces Internationaux de France.