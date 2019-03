Les Belges affronteront la Colombie pour leur premier match

L'Australie et la Colombie se mesureront le mardi 19. Les Belges rejoueront eux le mercredi 20 contre les Australiens.

Les pays s'affronteront en trois matches (deux simples et un double) et non plus cinq comme avant, lors de cette première édition de l'épreuve rénovée.

Les six vainqueurs de groupes et les deux meilleurs deuxièmes accèderont aux quarts de finale.

En cas de qualification, la Belgique retrouverait le vainqueur du Groupe F (Etats-Unis, Italie ou Canada). La Belgique avait éliminé le Brésil (1-3) lors de la phase éliminatoire.

La Colombie (Santiago Giraldo, Daniel Elahi Gahan, Juan-Sebastian Cabal et Robert Farah) avait battu la Suède 4-0, et l'Australie (John Millman, Alex de Minaur, John Peers, Jordan Thompson et Alexei Popyrin) avait écarté la Bosnie-Herzégovine 4-0.