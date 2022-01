On résume vous résume le parcours des favorites et des favoris au titre ainsi que celui de quelques grands noms du tennis lors de ce troisième tour de la première levée du Grand Chelem en Australie. Au programme, l'élimination de Zverev qui déçoit encore en Grand Chelem, les qualifications de Medvedev et Nadal. Chez les dames, on revient sur le parcours parfait de Barty et sur le premier quart de finale en Grand Chelem d'Alizé Cornet.

DANS LE TABLEAU MASCULIN

Medvedev concède un set mais retrouvera Auger-Aliassime, le tombeur de Cilic, en quarts

Daniil Medvedev, 2e joueur mondial, et a rejoint les quarts de finale de l'Open d'Australie, lundi à Melbourne. Sur la Margaret Court Arena, le Russe, finaliste du premier tournoi du Grand Chelem l'an dernier, a battu l'Américain Maxime Cressy, 70e mondial et finaliste du tournoi ATP de Melbourne début janvier, en quatre sets 6-2, 7-6 (7/4), 6-7 (4/7), 7-5 au bout de 3h30 de jeu.

Daniil Medvedev, vainqueur du dernier US Open, retrouvera en quarts Felix Auger-Aliassime. Le Canadien, 9e mondial et tête de série N.9, a pour sa part éliminé le Croate Marin Cilic (ATP 27/N.27) en quatre manches 2-6, 7-6 (9/7), 6-2, 7-6 (7/4) et 3h35 de jeu. Battu par Medvedev en demi-finales du dernier US Open, Auger-Aliassime, 21 ans, avait été éliminé l'an dernier à Melbourne en 8e de finale, pour sa deuxième participation.

Nadal espère cette fois passer les quarts à l'Australian Open. © belga

Nadal balaie Mannarino qui restait sur un match marathon

Le Majorquin, 35 ans, a dû s'accrocher dans la première manche lors de laquelle Mannarino a joué à merveille. Rafael Nadal a su émerger 16-14 à l'issue d'un jeu décisif de 28 minutes pour tourner en tête après avoir sauvé quatre balles de set.

Les deuxième et troisième sets (6-2, 6-2), ont duré moins de temps que la première manche, le "Taureau de Manacor" ayant pris le dessus sur un adversaire diminué. Nadal a ponctué la rencontre sur un ace. Auteur d'une partie aboutie, il a réussi 42 coups gagnants pour 22 fautes directes.

Nadal, battu en quarts en 2020 et 2021, respectivement par Dominic Thiem et Stefanos Tsitsipas, défiera pour une place dans le dernier carré le Canadien Denis Shapovalov (ATP 14/N.14), tombeur de Zverev.

L'Espagnol, vainqueur à Melbourne Park en 2009, pourrait profiter des absences de Roger Federer et Novak Djokovic pour décrocher un 21e sacre majeur et ainsi dépasser le Suisse et le Serbe. Nadal reste sur quatre finales perdues aux antipodes (2012, 2014, 2017, 2019).

Le costume de favori semblait encore une fois trop grand pour Alexander Zverev. © belga

Zverev flanche encore, Shapovalov en profite

Alexander Zverev, l'un des favoris au titre, a mordu la poussière dès les huitièmes de finale de l'Open d'Australie, dimanche à Melbourne. L'Allemand, 3e mondial et vainqueur du Masters en fin de saison 2021, n'a jamais semblé dans le rythme contre Denis Shapovalov. Le Canadien, 14e mondial, s'est imposé 6-3, 7-6 (5), 6-3 et retrouvera l'Espagnol Rafael Nadal (ATP 5) en quarts de finale.

Demi-finaliste en 2020 puis quart-de-finaliste en 2021, Zverev avait pourtant passé sans encombre la première semaine en ne concédant pas la moindre manche lors de ses trois premiers matches. Shapovalov, qui a lui dû batailler à chaque tour pour se hisser en huitièmes, a dominé un Zverev passif et peu agressif. Le gaucher canadien a ponctué le match après 2h21 de jeu, signant le meilleur résultat de sa carrière à Melbourne Park, lui qui n'avait jamais passé le 3e tour. Ce sera le 5e duel entre le Canadien de 22 ans et l'Espagnol de 35 ans. Nadal reste sur trois succès mais les deux hommes sont à égalité (1-1) dans les rencontres jouées sur dur. "Shapo" s'était imposé en trois sets au Masters 1000 de Montréal en 2017.

Si j'avais un marteau, je l'appellerais Berrettini. © belga

Le "Marteau" Berrettini défiera Monfils en quarts

Matteo Berrettini (ATP 7/N.7) s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Open d'Australie, dimanche à Melbourne. L'Italien, plus puissant et précis que l'Espagnol Pablo Carreno-Busta (ATP 21/N.19), s'est imposé en trois sets - 7-5, 7-6 (4), 6-4 - et 2h22 de jeu.

Surnommé "The Hammer" (le marteau, ndlr) pour sa puissance de feu, Berrettini a passé la bagatelle de 28 aces et n'a pas concédé le moindre break. Il a aussi réalisé 57 coups gagnants pour 27 fautes directes seulement, dominant l'Espagnol dans tous les secteurs de jeu. En 2021, Berrettini avait dû renoncer avant son huitième de finale à Melbourne Park en raison d'une blessure aux abdominaux.

Depuis lors, il a atteint les quarts à Roland-Garros et à l'US Open et a surtout échoué à Wimbledon pour sa première finale en Grand Chelem. Le Romain de 25 ans défiera Gaël Monfils en quarts de finale. Le Français, tête de série N.16, a écarté en trois manches le Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 77) sur le score de 7-5, 7-6 (4), 6-3.

Le jeune italien Jannik Sinner verra les quarts à Melbourne. © belga

Sinner bat le local De Minaur pour s'offrir son premier quart en Grand Chelem

Jannik Sinner s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, lundi à Melbourne. L'Italien, 10e mondial et tête de série N.11, s'est imposé en 8e de finale en trois sets 7-6 (7/3), 6-3, 6-4 face à l'Australien Alex De Minaur, 42e mondial et tête de série N.3.

Sinner, qui se retrouve en quarts pour la deuxième fois de sa carrière après Roland-Garros 2020, affrontera pour une place dans le dernier carré le vainqueur du duel entre le Grec Stefanos Tsitisipas (ATP 4/N.4) et l'Américain Taylor Fritz (ATP 22/N.20), qui joueront plus tard dans la journée sur la Rod Laver Arena dans l'affiche de la "night session"

DANS LE TABLEAU FEMININ

Barty le contrat de confiance

Ashleigh Barty s'érige, match après match, comme la toute grande favorite à la victoire finale dans cet Open d'Australie 2022. La N.1 mondiale, devant son public de la Rod Laver Arena, a disposé de l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 60) en deux sets et 1h14 de jeu : 6-4, 6-3.

Ashleigh Barty continue de passer ses adversaires à la machine. © belga

"Ash" Barty s'est qualifiée pour les quarts sans perdre le moindre set. Après deux premiers tours rondement menés contre des joueuses issues des qualifications, l'ancienne joueuse de cricket avait déjà écarté l'Italienne Camila Giorgi (WTA 33) en deux petits sets au 3e tour. Dimanche, elle a récidivé contre l'Américaine de 20 ans, tombeuse de la tenante du titre Naomi Osaka au 3e tour. Grâce à davantage de coups gagnants et moins de fautes directes, Barty a dominé son adversaire. Lauréate de deux titres du Grand Chelem (Roland-Garros 2019 et Wimbledon 2021), Barty court après son premier titre majeur en Australie. Elle y avait atteint les demi-finales en 2020 et avait perdu en quarts en 2021.

Pegula surprend Sakkari, 8e mondiale

Pour s'en approcher, elle devra écarter en quarts Jessica Pegula (WTA 21), sortie victorieuse d'un duel contre la Grecque Maria Sakkari (WTA 8). L'Américaine, déjà quart-de-finaliste en 2021, s'est imposée en deux manches : 7-6 (0), 6-3. Le tennis australien court après une victoire dans sa levée du Grand Chelem chez les dames depuis 1978 et le titre acquis par Chris O'Neill.

L'émotion d'Alizé Cornet qui a atteint pour la première fois les quarts de finale en Grand Chelem. Mais ce ne sera malheureusement pas contre Elise Mertens. © belga

Premier quarts en Grand Chelem pour Cornet qui s'offre le scalp d'Halep et affrontera la tombeuse de Mertens

La Française Alizé Cornet, 61e mondiale, s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Open d'Australie en battant la Roumaine Simona Halep, 15e mondiale, 14e tête de série et finaliste en 2018, en trois sets 6-4, 3-6, 6-4, lundi à Melbourne.

Présente pour la première fois de sa carrière en quarts de finale d'un Grand Chelem, Alizé Cornet, qui dispute son 63e Majeur, affrontera Danielle Collins mercredi pour une place en demi-finales. L'Américane, 30e mondiale et demi-finaliste en 2019, a écarté lundi Elise Mertens, 26e mondiale, 4-6, 6-4, 6-4 sur la Rod Laver Arena.

Premier quart à Melbourne pour Iga Swiatek, lauréate de Roland-Garros en 2020. © belga

Lauréate de Roland-Garros en 2020, Swiatek s'offre son premier quart à Melbourne

Iga Swiatek se retrouve pour la première fois en quarts de finale à Melbourne. Éliminée en 8e de finale ces deux dernières années, la Polonaise, 9e mondiale et tête de série N.7, s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Open d'Australie en battant la Roumaine Sorana Cirstea 38e mondiale, en trois sets 5-7, 6-3, 6-3 et 2h28 de jeu, lundi à Melbourne.

Iga Swiatek, lauréate de Roland-Garros en 2020, affrontera pour une place dans le dernier carré soit la Bélarusse Aryna Sabalenka, 2e mondiale et tête de série N.2, soit l'Estonienne Kaia Kanepi (WTA 115), opposées en dernière rotation lundi sur la Margaret Court Arena.

