Les organisateurs du tournoi de Wimbledon, troisième tournoi du Grand Chelem de tennis, ont annoncé mardi une augmentation de 11,8 pour-cent du prize money, qui sera de 38 millions de livres sterling, environ 44 millions d'euros.

Les battus du premier tour recevront en 2019 45.000 livres (environ 52.000 euros). Les joueurs éliminés d'emblée en 2011 ne recevaient que 11.500 livres, ce qui signifie que la prime a été quadruplée en huit ans.

Les vainqueurs des tableaux de simple masculin et féminin recevront chacun 2,72 millions d'euros (2,35 millions de livres), soit 116 000 euros de plus qu'en 2018.

Le célèbre tournoi sur gazon débutera le 1er juillet. Le Serbe Novak Djokovic et l'Allemande Angelique Kerber défendront leur titre sur les courts du All England Lawn Tennis and Croquet Club.