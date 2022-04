Le padel connaît un succès exponentiel en Belgique

Le padel rencontre un succès exponentiel en Belgique, a fait savoir mercredi la fédération belge dédié à ce sport dérivé du tennis. Les clubs et les terrains se multiplient, et le nombre de membres et de joueurs en compétition suit le mouvement. Les premiers chiffres de 2022 démontrent déjà que le plafond n'a pas encore été atteint.