L'Allemand a taclé l'ATP après sa défaite en finale du Masters 1000 de Madrid contre la nouvelle sensation du circuit Carlos Alcaraz. Mais il ne s'en pas servi comme excuse pour ne pas reconnaître la force de son jeune adversaire.

Alexander Zverev s'en est pris à l'ATP après sa défaite dimanche en finale du Masters 1000 de Madrid contre la nouvelle star espagnol Carlos Alcaraz. L'Allemand s'est plaint du planning horaire imposé lors du tournoi sur terre battue dans la capitale espagnole.

"Je dois dire que l'ATP a fait un travail horrible. Il y a deux jours, je me suis couché à 4h00 ou 4h30 et hier, il était 05h20", a déclaré Zverev, qui a fait les frais de plusieurs longs matchs ce week-end qui se sont terminé bien après minuit.

"Pour une personne normale qui se couche à 4 ou 5 heures du matin, il est déjà difficile de rester éveillé. Et puis je dois jouer en finale contre Carlos Alcaraz, actuellement le meilleur joueur du monde. Je n'avais aucune coordination dans mon service, ni dans mes coups. J'ai raté deux balles super faciles, mais c'est parce que tout bougeait devant mes yeux."

En février de cette année, Zverev n'a pu célébrer une victoire à Acapulco qu'à 5 heures du matin. "Ce n'est pas la première fois que cela se produit, cela arrive toutes les semaines. À Acapulco, je suis resté éveillé jusqu'à 08h30 et, pour être honnête, j'en ai un peu marre."

Zverev, 25 ans, 3e joueur mondial, avait été disqualifié peu après sa "nuit de travail" à Acapulco à la suite d'un mauvais comportement dans un match en double.

Lire aussi: La nouvelle sensation du tennis Carlos Alcaraz remporte le Masters 1000 de Madrid

Alexander Zverev s'en est pris à l'ATP après sa défaite dimanche en finale du Masters 1000 de Madrid contre la nouvelle star espagnol Carlos Alcaraz. L'Allemand s'est plaint du planning horaire imposé lors du tournoi sur terre battue dans la capitale espagnole."Je dois dire que l'ATP a fait un travail horrible. Il y a deux jours, je me suis couché à 4h00 ou 4h30 et hier, il était 05h20", a déclaré Zverev, qui a fait les frais de plusieurs longs matchs ce week-end qui se sont terminé bien après minuit. "Pour une personne normale qui se couche à 4 ou 5 heures du matin, il est déjà difficile de rester éveillé. Et puis je dois jouer en finale contre Carlos Alcaraz, actuellement le meilleur joueur du monde. Je n'avais aucune coordination dans mon service, ni dans mes coups. J'ai raté deux balles super faciles, mais c'est parce que tout bougeait devant mes yeux."En février de cette année, Zverev n'a pu célébrer une victoire à Acapulco qu'à 5 heures du matin. "Ce n'est pas la première fois que cela se produit, cela arrive toutes les semaines. À Acapulco, je suis resté éveillé jusqu'à 08h30 et, pour être honnête, j'en ai un peu marre." Zverev, 25 ans, 3e joueur mondial, avait été disqualifié peu après sa "nuit de travail" à Acapulco à la suite d'un mauvais comportement dans un match en double.