La Serbie a remporté la première édition de l'ATP Cup, nouvelle compétition de tennis par équipes nationales, dimanche, à Sydney, sur surface dure. Le duo Novak Djokovic/Viktor Troicki a offert le point décisif en gagnant le double contre Pablo Carreno Busta et Feliciano Lopez 6-3, 6-4.

Le double espagnol faisait d'emblée le break. Les Serbes prenaient à leur tour le service espagnol pour revenir à 3-3. Un nouveau break de Djokovic et Troicki lançait la Serbie vers la conquête du premier set, 6-3.

Les Serbes gagnaient aussi les deux premiers jeux du deuxième set. Hormis une balle de break sauvée à 3-2, ils ne connaissaient aucune frayeur dans la suite du set et concluaient la partie par un jeu blanc.

Plus tôt dans la journée, Roberto Bautista-Agut (ATP 10) a dominé Dusan Lajovic (ATP 34) 7-5, 6-1. Novak Djokovic (ATP 2) a ensuite remporté le choc face à Rafael Nadal (ATP 1) 6-2, 7-6 (7/4), rendant décisif le double.

Dotée de 15 millions de dollars, l'ATP Cup a réuni 24 nations, réparties en six groupes lors de la première phase jouée à Sydney, Brisbane et Perth. La Belgique a été éliminée en quarts de finale par l'Espagne.

En novembre dernier, l'Espagne a remporté la nouvelle mouture de la Coupe Davis. La Serbie avait elle été éliminée par la Russie en quarts de finale.

Le double espagnol faisait d'emblée le break. Les Serbes prenaient à leur tour le service espagnol pour revenir à 3-3. Un nouveau break de Djokovic et Troicki lançait la Serbie vers la conquête du premier set, 6-3. Les Serbes gagnaient aussi les deux premiers jeux du deuxième set. Hormis une balle de break sauvée à 3-2, ils ne connaissaient aucune frayeur dans la suite du set et concluaient la partie par un jeu blanc. Plus tôt dans la journée, Roberto Bautista-Agut (ATP 10) a dominé Dusan Lajovic (ATP 34) 7-5, 6-1. Novak Djokovic (ATP 2) a ensuite remporté le choc face à Rafael Nadal (ATP 1) 6-2, 7-6 (7/4), rendant décisif le double. Dotée de 15 millions de dollars, l'ATP Cup a réuni 24 nations, réparties en six groupes lors de la première phase jouée à Sydney, Brisbane et Perth. La Belgique a été éliminée en quarts de finale par l'Espagne. En novembre dernier, l'Espagne a remporté la nouvelle mouture de la Coupe Davis. La Serbie avait elle été éliminée par la Russie en quarts de finale.