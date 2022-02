Chaque lundi, nous mettrons en lumière 10 chiffres et statistiques qui ont marqué l'actualité sportive de la semaine écoulée. Cette semaine, nous parlerons aussi d'une performance inédite dans le cyclisme sur route belge, de la disette du cyclocross belge aux championnats du monde et des performances de Cristiano Ronaldo lors de ce mois de janvier.

7

Comme un écart de victoires. En juin 2009, sur l'ocre de Roland-Garros, Roger Federer égalait le précédent record de victoires (14) en Grand Chelem de Pete Sampras. Le Suisse en comptait à lui seul, le double de ses futurs jeunes rivaux Rafael Nadal (6) et Novak Djokovic (1). Depuis cette date, le Suisse avait détenu ou co-détenu le record jusqu'au 21e titre de Nadal ce dimanche, soit près de 13 ans.

...

Comme un écart de victoires. En juin 2009, sur l'ocre de Roland-Garros, Roger Federer égalait le précédent record de victoires (14) en Grand Chelem de Pete Sampras. Le Suisse en comptait à lui seul, le double de ses futurs jeunes rivaux Rafael Nadal (6) et Novak Djokovic (1). Depuis cette date, le Suisse avait détenu ou co-détenu le record jusqu'au 21e titre de Nadal ce dimanche, soit près de 13 ans.Le nombre de tournois du Grand Chelem remportés par Rafael Nadal avant la vingtaine et après la trentaine. Seul Djokovic a remporté autant de Grand Chelem (8) après la trentaine, mais il n'en a jamais gagné adolescent. Dans l'ère "Open" qui a commencé en 1968, seul Pete Sampras a remporté un Grand Chelem à l'adolescence et à la trentaine, mais un seul dans les deux catégories d'âge, les 12 autres l'ayant été entre ses 20 et 29 ans. Le nombre de points marqués par Nadal dans le match en cinq sets contre Daniil Medvedev, soit onze de moins que le Russe (189). L'Espagnol s'est montré le plus solide dans les moments cruciaux des trois derniers sets, grâce à son énorme combativité. Pour Nadal, c'était la première fois qu'il remontait un retard de deux sets depuis sa victoire en seizième de finale à Wimbledon en... 2007, contre Mikhail Youzhny.C'est le nombre d'Australiens sur les 26 millions d'habitants de l'île qui ont regardé à la télévision la finale féminine de l'Open d'Australie, au cours de laquelle Ashleigh Barty est devenue la première joueuse locale à remporter le titre depuis 1978. Au cours des 15 dernières années, seule la finale masculine de 2017 entre Roger Federer et Rafael Nadal a obtenu une meilleure audience.C'est le nombre d'années consécutives où un Belge n'a pas remporté le maillot arc-en-ciel en cyclo-cross. Après Mathieu van der Poel à trois reprises, c'est maintenant Tom Pidcock qui a privé les nôtres du titre suprême à Fayetteville. Une disette de quatre ans que l'on a connue qu'à trois reprises dans l'histoire depuis le premier des sept titres mondiaux d'Eric De Vlaeminck en 1966 : de 1976 à 1979, de 1985 à 1988 et de 1990 à 1993.Tom Pidcock est le premier coureur qui a été couronné champion olympique de VTT et champion du monde de cyclo-cross dans les catégories "élites". Un seul coureur avait jusque là remporté les deux distinctions, mais pas dans la catégorie professionnelle. C'est le Français Miguel Martinez a remporté l'or aux Championnats du monde de cyclo-cross de 1996 en tant que coureur de moins de 23 ans (le premier à s'offrir le titre dans cette catégorie) et quatre ans plus tard, il remportait l'or olympique à Sydney en VTT dans la catégorie suprême. Pidcock possède d'ailleurs lui aussi les deux mêmes titres que Martinez puisqu'il a aussi été champion du monde de cyclo-cross chez les Espoirs (en 2019).Marianne Vos a remporté à Fayetteville son 13e titre mondial dans toutes les disciplines du cyclisme : après deux sur la piste et trois sur la route, c'est son huitième dans les labourés. Cela lui permet d'égaler le record de Jeannie Longo. Mais la Néerlandaise a remporté un titre olympique de plus (2 contre 1) que la légendaire Française.C'est une première dans l'histoire du cyclisme sur route : deux Belges ont remporté une course professionnelle UCI le même jour lors du mois de janvier : Arnaud De Lie, âgé de 19 ans seulement, a été le plus rapide au Trofeo Palma pour sa troisième course professionnelle seulement. Amaury Capiot s'est montré le plus véloce dans le sprint final du GP La Marseillaise. Pour les deux hommes, il s'agissait de leur toute première victoire chez les élites (même si Capiot avait déjà levé les bras à Mandel-Lys-Escaut, classée juste en-dessous). C'était d'ailleurs un soulagement pour le second nommé qui avait fini à 82 reprises dans le top 10 d'une course sans jamais conclure.C'est le montant en millions de dollars que l'icône de la NFL, Tom Brady, recevra vendredi de la part des Tampa Bay Buccaneers. Il s'agit d'une partie du bonus de signature qu'il devait obtenir en prolongeant son contrat d'un an en mars dernier. Selon des sources bien informées, ces 15 millions seraient la raison pour laquelle le quarterback de 44 ans n'a pas encore annoncé sa retraite, malgré toutes les informations diffusées par les médias.C'était la dernière année lors de laquelle Cristiano Ronaldo n'avait pas marqué un seul but au cours du mois de janvier. Gêné par une blessure, le Portugais n'a également joué que trois matches pour Manchester United lors des 31 premiers jours de l'année. Le dernier but de CR7 remonte à la victoire 3-1 contre Burnley le 30 décembre 2021.