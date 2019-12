La nouvelle ATP Cup va lancer la saison 2020 de tennis

Pour sa première édition, l'ATP Cup (3-12 janvier) sera le théâtre des premières balles de la saison tennistique 2020. Le N.1 mondial espagnol Rafael Nadal et son dauphin serbe Novak Djokovic seront de la partie en Australie dans ce tournoi disputé à Perth, Brisbane et Sydney et qui regroupe 24 équipes nationales. La Belgique sera représentée par David Goffin (ATP 11), le futur retraité Steve Darcis (ATP 157), Kimmer Coppejans (ATP 160), Sander Gille (ATP 47 en double) et Joran Vliegen (ATP 39 en double).

