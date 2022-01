L'adversaire de Sofia Kenin n'était pas non plus une inconnue puisqu'il s'agissait de Madison Keys, finaliste de l'US Open en 2017.

Peu gâtée par le tirage au sort avec un duel contre sa compatriote Madison Keys, 51e mondiale et finaliste de l'US Open 2017, l'Américaine Sofia Kenin (WTA 13/N.11) a été sortie d'entrée lundi à l'Open d'Australie.

Keys, grâce notamment à 15 aces, s'est imposée 7-6 (2), 7-5 après 1h31 de jeu. Avec davantage de fautes directes et moins de coups gagnants, Kenin s'est logiquement inclinée. Après son sacre en 2020 à Melbourne Park, Kenin connaît une nouvelle désillusion aux antipodes, elle qui avait déjà été éliminée au 2e tour en 2021. Madison Keys défiera au 2e tour la gagnante du match entre Greet Minnen (WTA 84) et la Roumaine Jaqueline Cristian.

