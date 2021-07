La numéro 2 mondiale, qui évoluait à domicile, a été éliminée par la Tchèque Vondrousova, 42e au classement WTA, en deux petits sets. Une grosse claque.

La Japonaise Naomi Osaka, 2e joueuse du monde, a été éliminée en 8es de finale du tournoi de tennis des Jeux Olympiques de Tokyo, chez elle, mardi.

Naomi Osaka, 23 ans, s'est en effet inclinée au 3e tour contre la Tchèque de 22 ans, Marketa Vondrousova, 42e au classement WTA, en deux manches: 6-1, 6-4 en 1 heure et 8 minutes de jeu.

Finaliste à Roland Garros en 2019, Marketa Vondrousova rencontrera en quarts de finale soit l'Espagnole Paula Badosa, 23 ans, 29e mondiale, soit l'Argentine Nadia Podoroska, 24 ans, 38e mondiale.

Naomi Osaka avait figuré en bonne place lors de la cérémonie d'ouverture vendredi où elle a eu l'honneur d'allumer la vasque dans le stade Olympique de Tokyo avec la flamme olympique.

Naomi Osaka, la tête basse, vient de s'incliner contre Marketa Vondrousova © iStock

BARTY (N.1) ET SABALENKA (N.3) DEJA DEHORS

L'Australienne Ashleigh Barty, numéro 1 mondiale (au premier tour) et la Biélorusse Aryna Sabalenka, numéro 3 mondiale (au deuxième tour) ont aussi déjà été sorties du tournoi. Osaka effectuait à Tokyo son retour à la compétition après huit semaines d'arrêt "pour des raisons de santé mentale".

Elle s'était retirée de Roland-Garros avant le début du tournoi avant de déclarer forfait pour Wimbledon. Il reste une Belge dans le tableau du simple. Alison Van Uytvanck (WTA 59) affronte l'Espagnole Garbine Muguruza (N.7), 9e joueuse du monde, en 8es de finale mardi.

