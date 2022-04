La Fédération royale belge de tennis (FRBT) et ses ailes francophone (AFT) et flamande (Tennis Vlaanderen) soutiennent la décision de son homologue britannique (LTA) d'interdire la participation de joueurs russes et bélarusses à Wimbledon et aux autres tournois organsinés au Royaume-Uni. La FRBT l'indiqué vendredi dans un communiqué.

"L'exclusion d'athlètes individuels est une décision difficile et lourde", a indiqué la FRBT. "Le contexte dans lequel cette décision est prise, est cependant aussi très complexe et la crise humanitaire en Ukraine est extrêmement grave. En cette période exceptionnelle, le tennis doit mettre tout en oeuvre pour se ranger solidairement aux côtés du peuple ukrainien contre l'hostilité des Etats russes et biélorusses. La FRBT, Tennis Vlaanderen et l'AFT soutiennent dès lors la décision de la LTA et les autres initiatives du secteur sportif qui encouragent le débat social."

Wimbledon se tiendra du 27 juin au 10 juillet. Lors des autres tournois, les joueurs russes et bélarusses peuvent participer, mais sous bannière neutre.

