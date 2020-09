La Fed Cup, le tournoi de tennis féminin par nation, change de nom et devient la Billie Jean King Cup, a annoncé jeudi la fédération internationale de tennis (ITF) lors d'une conférence de presse en ligne.

La Fed Cup portait ce nom depuis 1995 qui s'appelait alors la Federation Cup depuis 1963. Depuis, l'idée de donner le nom d'une ancienne joueuse à la compétition a commencé à grandir. C'est finalement la légendaire Billie Jean King, qui a dominé le monde de la petite balle jaune dans les années 60 et 70, qui a été choisie. En 1963, Billie Jean King avait remporté la première compétition avec les Etats-Unis.

"Je suis honorée et reconnaissante", a déclaré Billie Jean King. "Nous débutons le nouveau chapitre dans la riche histoire du tennis féminin. Je veux remercier l'ITF." Le prize money a également été augmenté à 12 millions de dollars, soit le même montant que la Coupe Davis, l'homologue masculin de la Billie Jean King Cup. Selon l'ITF, c'est la première fois qu'une grande compétition mondiale par équipe porte le nom d'une femme.

La première édition de la Billie Jean King Cup aura lieu du 13 au 18 avril 2021 à Budapest en Hongrie après le report de la compétition à cause du coronavirus. Dans les Finales, douze équipes, dont la Belgique, s'affrontent. L'Australie et la Biélorussie seront les adversaires de la Belgique dans le groupe B. La France avait remporté l'édition 2019.

