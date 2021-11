Notre pays était dépendant d'une victoire biélorusse contre l'Australie. Mais celle-ci n'est pas venue.

L'équipe belge de Billie Jean King Cup n'avait plus son sort entre ses mains et devait espérer que la Biélorussie s'impose contre l'Australie pour remporter le groupe B et ainsi se qualifier pour le dernier carré. Malheureusement pour Elise Mertens et compagnie, les "Aussies" ont remporté les deux simples jeudi à Prague, validant par la même occasion leur ticket pour les demi-finales.

La journée a débuté par une victoire aisée, sur un double 6-3, de Storm Sanders (WTA 131) contre Yuliya Hatouka (WTA 192). Ajla Tomljanovic (WTA 43), N.1 australienne en l'absence d'Ashleigh Barty (WTA 1), a ensuite parachevé le travail en s'imposant, non sans mal, contre Aliaksandra Sasnovich (WTA 88). La partie s'est terminée sur le score de 4-6, 6-2, 6-3. Qu'importe le résultat du double, les Australiennes disputeront les demies contre le premier du groupe D, qui sera désigné à l'issue du duel entre la République tchèque et la Suisse prévu ce jeud après-midi.

