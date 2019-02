L'objectif de Federer en 2019? "Wimbledon forcément"

Eliminé en 8e de finale du dernier Open d'Australie, le Suisse était à Genève vendredi pour le lancement de 3e édition de la Laver Cup, tournoi exhibition qui y réunira du 20 au 22 septembre une équipe d'Europe composée notamment de Federer et Rafael Nadal à une autre du reste du monde.

Interrogé sur ses principaux objectifs en 2019, l'ex-N.1 mondial répond que ce sera "Wimbledon forcément, aussi maintenant Dubaï, Indian Wells et Miami. J'aimerais vraiment bien débuter la saison qui peut peut-être aussi lancer la terre battue et Wimbledon".

"Mais je pense que ce sera toujours un peu Wimbledon, l'US Open et après aussi la Laver Cup et le Masters à la fin de l'année", a ajouté l'homme aux 20 titres du Grand Chelem.

"Je suis en train de me préparer pour Dubaï (25 février au 2 mars). Oui, je continue ma carrière, je suis motivé, je suis bien et je me réjouis pour la suite", a encore indiqué le Suisse de 37 ans.

Le Suédois Björn Borg sera la capitaine de l'équipe Europe lors de la 3e édition de la Laver Cup (après Prague et Chicago) et l'Américain John McEnroe dirigera la "Team World".

Federer "espère que Stan (Wawrinka) jouera" la Laver Cup. "Nous avons gagné le titre olympique en double ensemble (à Pékin en 2008). Avec un peu de chance, nous nous retrouverons à Genève".