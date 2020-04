Selon la BBC, l'organisation de Wimbledon annoncera "dans les 48 heures" l'annulation du plus important tournoi de tennis sur gazon.

Une série de réunions de crise sont en cours. Le All England Club indique que la décision finale doit encore être prise, mais l'annulation du tournoi, pour la première fois depuis la Seconde guerre mondiale, semble inévitable, rapporte mardi soir la BBC. Une décision sera prise "dans les 48 heures" après concertation entre l'ATP, la WTA et la fédération britannique (LTA). Le coup d'envoi de Wimbledon est prévu pour le 29 juin. Avant le grand rendez-vous de la saison sur gazon, les tournois de Nottingham, Birmingham, Eastbourne et Queen's figurent au programme. Selon la BBC, ces événements seront également annulés en raison de la crise du coronavirus. La direction de Roland-Garros a déjà annoncé que le tournoi du Grand Chelem sur terre battue sera reporté de quatre mois pour se tenir en septembre. Déplacer Wimbledon à l'automne est plus compliqué, car il s'agit d'un tournoi sur gazon et que le calendrier est déjà rempli.