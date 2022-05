La Kim Clijsters Academy fermera ses portes le 1er juillet, ont annoncé les responsables de l'école de tennis de la joueuse limbourgeoise basée à Bree, jeudi.

"Kim avait eu le rêve il y a 8 ans de construire une école de tennis internationale à Bree, mais dans le contexte notamment de la crise sanitaire et de son déménagement aux Etats-Unis, ce rêve s'achève à présent", a expliqué Ruben Clijsters, le cousin de Kim Clijsters, manager de l'académie. "Après une analyse financière approfondie, nous avons décidé de stopper les activités. C'est un coup dur pour toute l'équipe et certainement aussi pour Kim, mais nous y avons longtemps réfléchi et c'est la seule option".

C'est en 2014 que la Kim Clijsters Academy avait vu le jour. A partir du 1er juillet, "l'académie ne sera plus responsable des cours de tennis et de padel des clubs qui ont leur domicile dans le complexe sportif de la Watertorenstraat à Bree", a ajouté le communiqué.

"Kim avait eu le rêve il y a 8 ans de construire une école de tennis internationale à Bree, mais dans le contexte notamment de la crise sanitaire et de son déménagement aux Etats-Unis, ce rêve s'achève à présent", a expliqué Ruben Clijsters, le cousin de Kim Clijsters, manager de l'académie. "Après une analyse financière approfondie, nous avons décidé de stopper les activités. C'est un coup dur pour toute l'équipe et certainement aussi pour Kim, mais nous y avons longtemps réfléchi et c'est la seule option".C'est en 2014 que la Kim Clijsters Academy avait vu le jour. A partir du 1er juillet, "l'académie ne sera plus responsable des cours de tennis et de padel des clubs qui ont leur domicile dans le complexe sportif de la Watertorenstraat à Bree", a ajouté le communiqué.