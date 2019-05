Kirsten Flipkens, associée à Johanna Larsson, tête de série numéro quinze, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du double dames des internationaux de France de tennis à Roland-Garros, la deuxième des quatre manches du Grand chelem, vendredi midi sur la terre battue du court N.9. La Belge et la Suédoise ont en effet battu en deux sets, 6-2, 6-0, les Russes Vitalia Diatchenko et Natela Dzalamidze. La rencontre n'a duré que 55 minutes.

Au prochain tour, le troisième, Flipkens et Larsson se mesureront à l'Ukrainienne Nadiya Kichenok et à l'Américaine Abigail Spears, premières têtes de série du tournoi, ou aux Espagnoles Maria Jose Martinez Sanchez et Sara Sorribes Tormo.

En simple, Flipkens (WTA 64) s'était inclinée 6-1, 7-5, au premier tour, mardi, contre la Portoricaine Monica Puig (WTA 59).