Kim Clijsters sera présente cette semaine au Lange Munte de Courtrai. La Belge de 36 ans, qui va faire son retour sur le circuit WTA à Monterrey début mars (2-8), sera la sparring-partner des joueuses de l'équipe de Fed Cup avant le match contre le Kazakhstan, dont les rencontres se tiendront vendredi et samedi.

Elise Mertens (WTA 19), Kirsten Flipkens (WTA 81), Greet Minnen (WTA 104) et Ysaline Bonaventure (WTA 115) auront donc la possibilité de s'entraîner avec l'ancienne N.1 mondiale et quadruple lauréate en Grand Chelem.

Les troupes du capitaine Johan Van Herck devront franchir l'obstacle kazakh si elles veulent disputer la première phase finale de la Fed Cup. Le Kazakhstan, privé de sa N.1 Elena Rybakina (WTA 25), devra compter sur Yulia Putintseva (WTA 34), Zarina Diyas (WTA 63), Anna Danilina (WTA 286) et Yaroslavva Shvedova, ancienne 25e mondiale aujourd'hui non classée.

Comme la Coupe Davis l'an passé, la Fed Cup lance une nouvelle formule avec une phase finale réunissant 12 pays en Hongrie du 14 au 19 avril.

Clijsters avait annoncé en septembre dernier son retour sur les courts pour 2020, après sept ans d'absence. L'ancienne N.1 mondiale, 36 ans, avait initialement programmé son come-back pour janvier afin de disputer l'Open d'Australie, premier Grand Chelem de la saison, qu'elle a remporté en 2011. Mais une blessure au genou l'a contrainte à modifier son programme.

La Limbourgeoise entamera finalement sa troisième carrière à Monterrey, au Mexique, elle qui avait fait une première pause en 2007 et repris la compétition en 2009, après la naissance de son premier enfant, Jade.

Elise Mertens (WTA 19), Kirsten Flipkens (WTA 81), Greet Minnen (WTA 104) et Ysaline Bonaventure (WTA 115) auront donc la possibilité de s'entraîner avec l'ancienne N.1 mondiale et quadruple lauréate en Grand Chelem. Les troupes du capitaine Johan Van Herck devront franchir l'obstacle kazakh si elles veulent disputer la première phase finale de la Fed Cup. Le Kazakhstan, privé de sa N.1 Elena Rybakina (WTA 25), devra compter sur Yulia Putintseva (WTA 34), Zarina Diyas (WTA 63), Anna Danilina (WTA 286) et Yaroslavva Shvedova, ancienne 25e mondiale aujourd'hui non classée. Comme la Coupe Davis l'an passé, la Fed Cup lance une nouvelle formule avec une phase finale réunissant 12 pays en Hongrie du 14 au 19 avril. Clijsters avait annoncé en septembre dernier son retour sur les courts pour 2020, après sept ans d'absence. L'ancienne N.1 mondiale, 36 ans, avait initialement programmé son come-back pour janvier afin de disputer l'Open d'Australie, premier Grand Chelem de la saison, qu'elle a remporté en 2011. Mais une blessure au genou l'a contrainte à modifier son programme. La Limbourgeoise entamera finalement sa troisième carrière à Monterrey, au Mexique, elle qui avait fait une première pause en 2007 et repris la compétition en 2009, après la naissance de son premier enfant, Jade.