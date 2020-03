Après sa défaite face à l'Espagnole Garbine Muguruza (WTA 15) au premier tour à Dubaï, le 17 février dans les Emirats, Kim Clijsters disputait mardi la deuxième rencontre de sa 3e carrière de joueuse de tennis.

L'ancienne N.1 mondiale, aujourd'hui âgée de 36 ans, était opposée au premier tour du tournoi WTA International de Monterrey à Johanna Konta. La Britannique, 16e mondiale et 2e tête de série au Mexique, s'est imposée en deux sets (3-6, 5-7) et 1h25 de jeu.

En huitièmes de finale (2e tour) de ce tournoi mexicain joué sur surface dure et dont le montant des prix s'élève à 271.750 dollars, Johanna Konta sera opposée à l'Allemande Tatjana Maria (32 ans/WTA 91) qui a mis 2h39 et trois manches pour venir à bout de la Britannique Heather Watson (27 ans/WTA 49) 7-6 (7/4), 3-6, 7-5.

