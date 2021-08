Kim Clijsters a été lauréate à trois reprise de la levée américaine du Grand Chelem. Mais son come-back a-t-il encore un sens au vue des nombreux forfaits qu'elle connaît ?

Kim Clijsters ne devrait pas participer au tournoi WTA 1000 de Cincinnati (16-22/08) et l'US Open, dernière levée du Grand Chelem du 30 août au 12 septembre. La Limbourgeoise a décidé de reporter encore son retour sur le circuit, a rapporté Het Laatste Nieuws jeudi.

Clijsters, 38 ans, avait joué un match d'exhibition, perdu sur un double 6-4, 6-4, contre l'Américaine Sloane Stephens à Atlanta le 26 juillet dernier. La Limbourgeoise jouait alors son premier match depuis près d'un an. 1091e mondiale, la Limbourgeoise était montée pour la dernière fois sur le court lors de l'US Open 2020 où elle avait été éliminée par la Russe Ekaterina Alexandrova.

Elle n'a pas encore participé à un tournoi en 2021. Contaminée au coronavirus en début d'année, elle espérait jouer à Miami et Charleston au printemps, mais n'était pas suffisamment remise de son opération au genou. Cela fait bientôt deux ans que Clijsters, trois fois lauréate de l'US Open en 2005, 2009 et 2010, avait annoncé son retour sur le circuit WTA.

