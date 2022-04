La joueuse belge n'a joué que cinq rencontres depuis l'annonce de son retour sur le circuit en septembre 2019.

Kim Clijsters, qui avait repris la compétition en février 2020, ne disputera plus de tournois officiels. La joueuse de tennis l'a annoncé mardi sur le site de la WTA, qui gère le tennis féminin, et son compte Instagram.

"Je suis impatiente de voir quelles nouvelles aventures vont croiser mon chemin", a indiqué Clijsters sur Instagram. "Merci à tous ceux qui m'ont soutenu au cours des deux dernières années."

Clijsters avait annoncé son retour sur le circuit en septembre 2019. Mais la pandémie de coronavirus et plusieurs blessures ont compliqué ses plans. Elle n'a ainsi disputé que cinq rencontres depuis lors.

