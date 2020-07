L'équipe de New York Empire a remporté la victoire 25-17 aux dépens des Las Vegas Rollers vendredi lors de la rencontre de la World Team Tennis, le tournoi par équipes joué à White Sulphur Springs (Virginie occidentale). Kim Clijsters y a largement contribué. La Limbourgeoise de 37 ans a remporté deux doubles et son simple.

En compagnie de la Tchèque Kveta Peschke, Clijsters a battu 5-2 la paire composée de la Portoricaine Monica Puig et de l'Australienne Ajla Tomljanovic. Aux côtés de l'Américain Jack Sock, elle a ensuite remporté le double mixte 5-4 face au spécialiste américain du double Mike Bryan qui a d'abord eu Puig puis Tomljanovic comme partenaire. Clijsters s'est ensuite reposée, mais a été amenée à jouer en simple lorsque sa coéquipière allemande Sabine Lisicki a été menée 1-3 contre Puig (WTA-90).

Une décision intelligente de l'entraîneur Luke Jensen. Clijsters a rattrapé son retard et a battu la championne olympique de Rio 5-4. "Après le double mixte, je pensais que c'était fini pour aujourd'hui, mais j'ai quand même réussi à me recharger physiquement et mentalement pour l'équipe", a déclaré Clijsters élue "joueuse du match". "Le corps et l'esprit devaient encore faire un clic et j'ai donc fait quelques erreurs inutiles. Puis je me suis quand même mis au travail".

Au début de cette semaine, Clijsters est restée au repos lors de deux duels - que New York a perdus - parce qu'elle avait des douleurs abdominales. "Surtout au service, je me suis sentie gênée, mais ce n'était pas vraiment grave. Avec quelques exercices de récupération, j'ai essayé d'être aussi compétitive que possible. Je passe un bon moment ici. Nous avons une grande équipe. Nous nous entraînons ensemble et nous travaillons dur, mais nous nous amusons aussi beaucoup. Je ne les échangerais pour aucune équipe au monde".

L'entraîneur Jensen a fait beaucoup d'éloges sur Clijsters. "C'est la meilleure joueuse de mon équipe et je pense qu'elle est aussi la meilleure joueuse du monde. C'est merveilleux que vous puissiez faire venir une joueuse du Hall of Fame du tennis quand les choses ne vont pas si bien. Elle est aussi une fantastique joueuse d'équipe, la colle qui nous lie. Elle a laissé tous ses trophées en dehors de notre bulle, ici elle n'est qu'une des joueuses. En fait, c'est juste une personne extraordinairement fantastique, qui se trouve être aussi une grande joueuse de tennis".

Après cinq victoires et quatre défaites, Clijsters et ses partenaires sont pour l'instant troisièmes au classement sur neuf équipes. Les quatre premiers après quatorze matchs se qualifient pour les play-offs.

