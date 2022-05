Le Sud-Africain était retombé à la 107e place du classement ATP.

Kevin Anderson, 35 ans, a annoncé mardi sa retraite sportive. Le droitier de Johannesbourg, finaliste de l'US Open (2017) et de Wimbledon (2018), range sa raquette après avoir décroché 7 titres ATP et atteint la 5e place mondiale. "J'ai eu des hauts et des bas mais je ne changerais rien pour autant. Mon parcours m'a aidé à devenir qui je suis aujourd'hui", a écrit Anderson, actuel 107e joueur mondial, sur les réseaux sociaux.

"Je suis arrivé à la décision difficile de prendre ma retraite", a ajouté le Sud-Africain, qui a tenu à remercier sa famille et son coach Jay Bosworth pour l'inconditionnel soutien.

Passé pro en 2007, Anderson aura disputé 20 finales sur le circuit et remporté 7 titres. Il a ouvert son palmarès en 2011 chez lui, à Johannesbourg, avant de remporter les tournois de Delray Beach (2012), Winsont-Salem (2015), Long Island, Vienne et Pune (2018). Son dernier sacre a été acquis en juillet 2021 sur le gazon de Newport.

Le grand serveur, 2m03, aura connu deux finales de Grand Chelem. Battu en trois sets par Rafael Nadal à Flushing Meadows en 2017, il a subi le même sort contre Novak Djokovic sur le gazon du All England Club l'année suivante. Cinquième mondial en 2018, il range sa raquette avec un bilan de 354 victoires pour 253 défaites sur le circuit ATP.

Kevin Anderson, 35 ans, a annoncé mardi sa retraite sportive. Le droitier de Johannesbourg, finaliste de l'US Open (2017) et de Wimbledon (2018), range sa raquette après avoir décroché 7 titres ATP et atteint la 5e place mondiale. "J'ai eu des hauts et des bas mais je ne changerais rien pour autant. Mon parcours m'a aidé à devenir qui je suis aujourd'hui", a écrit Anderson, actuel 107e joueur mondial, sur les réseaux sociaux."Je suis arrivé à la décision difficile de prendre ma retraite", a ajouté le Sud-Africain, qui a tenu à remercier sa famille et son coach Jay Bosworth pour l'inconditionnel soutien. Passé pro en 2007, Anderson aura disputé 20 finales sur le circuit et remporté 7 titres. Il a ouvert son palmarès en 2011 chez lui, à Johannesbourg, avant de remporter les tournois de Delray Beach (2012), Winsont-Salem (2015), Long Island, Vienne et Pune (2018). Son dernier sacre a été acquis en juillet 2021 sur le gazon de Newport. Le grand serveur, 2m03, aura connu deux finales de Grand Chelem. Battu en trois sets par Rafael Nadal à Flushing Meadows en 2017, il a subi le même sort contre Novak Djokovic sur le gazon du All England Club l'année suivante. Cinquième mondial en 2018, il range sa raquette avec un bilan de 354 victoires pour 253 défaites sur le circuit ATP.