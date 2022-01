L'Ardennaise, qui est consultante pour Eurosport, avait remporté la levée australienne du Grand Chelem en 2004.

Justine Henin a réagi à l'absence de Novak Djokovic le nonuple vainqueur du rendez-vous à Melbourne et rentré à Belgrade après avoir vu son recours contre son expulsion de l'Australie rejeté par la Cour fédérale australienne, dimanche.

L'Ardennaise, 39 ans, lauréate à Melbourne en 2004 et aujourd'hui consultante pour Eurosport, a posé son regard de championne sur une affaire qui a secoué le monde du sport ces deux dernières semaines et n'a laissé personne indifférent. "C'est très difficile de se prononcer, car on ne se trouve pas dans l'intimité du joueur", a-t-elle expliqué. "Bien sûr, Djokovic a commis des erreurs et il les a reconnues, ce qui ne peut pas non plus témoigner d'un sentiment de 'super puissance' qui l'habiterait. Je peux comprendre que cela suscite des questions, mais s'il est allé en Australie, c'est qu'on lui a dit que cette exemption lui en donnait le droit. On peut dès lors aussi comprendre son malaise. Certains ont évoqué la responsabilité du tournoi et de Tennis Australia, et c'est vrai qu'il y a tout de même beaucoup de zones d'ombres autour de leur communication. Après, on peut aussi se mettre dans la peau de tous les Australiens, qui ont vécu un confinement extrêmement strict et douloureux. Et on peut comprendre qu'ils n'ont pas envie que des gens bénéficient de privilèges. C'est de toute façon une situation hyper complexe que l'on vit depuis deux ans. Et aujourd'hui, c'est un épilogue un peu triste pour tout le monde".

Justine Henin, qui fut également numéro 1 mondiale, pense en tout cas que Novak Djokovic va rebondir pour aller chercher le record du nombre de titres du Grand Chelem (20) qu'il partage avec Roger Federer et Rafael Nadal après avoir triomphé l'an dernier à l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon. Même si le fait de ne pas être vacciné risque de lui compliquer la tâche. "Je pense qu'à l'heure actuelle, Djokovic doit être épuisé et pas très bien dans ses baskets", a ajouté Justine Henin. "Il aura probablement besoin de calme, mais il a déjà vécu des choses difficiles dans sa vie et je pense qu'il a les ressources et qu'il va trouver l'énergie de se remettre au travail et d'aller chercher les records dont il rêve, car il est animé par cela. Pourra-t-il le faire de par la situation sanitaire ? Ce sera toute la question s'il reste sur ses positions, que tout le monde peut respecter. Ce sont ses convictions personnelles, mais l'étau se resserre. Va-t-il dès lors faire évoluer son approche et tout de même se faire vacciner ? Je pense qu'il va certainement réfléchir à la situation, car il a sa manière particulière de voir certaines choses. Il faudra certainement qu'il digère. Peut-être va-t-il laisser passer un peu de temps, car on sait aussi que la situation (sanitaire) peut évoluer. Peut-être qu'il va miser là-dessus et faire ce pari. On verra".

