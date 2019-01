"Je devrais faire des randonnées en montagne plus souvent"

Novak Djokovic a vécu une année 2018 exceptionnelle. Encore 22e à l'ATP après Roland Garros, le Serbe, 31 ans, n'a quasiment plus perdu un match depuis pour terminer à la place de n°1. Et malgré une défaite en demi-finale à Doha, la semaine dernière, il partira favori de l'Australian Open, où il a déjà triomphé à six reprises.

