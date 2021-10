C'est la cinquième défaite pour la limbourgeoise depuis l'annonce de son retour sur le circuit WTA en 2019. Cette fois, c'est la Tchèque Katerina Siniakova qui a pris l'ascendant sur celle qui avait remporté deux fois le tournoi d'Indian Wells en 2003 et 2005.

Kim Clijsters n'a pas encore réussi à remporter son premier match depuis son retour à la compétition. Jeudi, l'ancienne N.1 mondiale, 1.476e à la WTA, s'est inclinée face à la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 53) au premier tour du tournoi de tennis WTA 1000 d'Indian Wells, épreuve sur surface dure dotée de 8.761.725 dollars.

La Belge a accusé une défaite, 5e depuis son retour à la compétition, en trois sets (1-6;6-2;2-6) à l'issue d'une heure et 37 minutes de jeu. La Belge a bien montré du caractère face à Siniakova, en revenant à un set partout malgré une mauvaise entame. Mais son adversaire de 25 ans a été plus réaliste sur les points clés.

Chacune a eu neuf balles de break, la Tchèque en convertissant six, et Clijsters trois. Cette dernière a manqué simplement de compétition dans les jambes, malgré l'appui du public."Je comprends ça, car moi aussi je l'aime beaucoup", d'ailleurs commenté Siniakova.

La Limbourgeoise de 38 ans a reçu une wildcard pour ce tournoi qu'elle a remporté en 2003 et 2005. Le 27 septembre, Clijsters avait joué son premier match sur le circuit WTA depuis plus d'un an au tournoi de Chicago, où elle a été battue au premier tour par la Taïwanaise Su-Wei Hsieh.

Elle avait perdu ses trois premiers matches en 2020, au premier tour en deux sets contre l'Espagnole Garbine Muguruza à Dubaï, en deux sets contre la Britannique Johanna Konta à Monterrey et en trois sets contre la Russe Ekaterina Alexandrova à l'US Open.

Plus tôt dans la journée, Kirsten Flipkens a été éliminée au premier tour 5-7, 6-4, 6-0 par la Française Caroline Garcia (WTA 59). Elise Mertens (WTA 18), tête de série N.14, entrera en lice au deuxième tour contre l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 63).

Kim Clijsters n'a pas encore réussi à remporter son premier match depuis son retour à la compétition. Jeudi, l'ancienne N.1 mondiale, 1.476e à la WTA, s'est inclinée face à la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 53) au premier tour du tournoi de tennis WTA 1000 d'Indian Wells, épreuve sur surface dure dotée de 8.761.725 dollars. La Belge a accusé une défaite, 5e depuis son retour à la compétition, en trois sets (1-6;6-2;2-6) à l'issue d'une heure et 37 minutes de jeu. La Belge a bien montré du caractère face à Siniakova, en revenant à un set partout malgré une mauvaise entame. Mais son adversaire de 25 ans a été plus réaliste sur les points clés. Chacune a eu neuf balles de break, la Tchèque en convertissant six, et Clijsters trois. Cette dernière a manqué simplement de compétition dans les jambes, malgré l'appui du public."Je comprends ça, car moi aussi je l'aime beaucoup", d'ailleurs commenté Siniakova. La Limbourgeoise de 38 ans a reçu une wildcard pour ce tournoi qu'elle a remporté en 2003 et 2005. Le 27 septembre, Clijsters avait joué son premier match sur le circuit WTA depuis plus d'un an au tournoi de Chicago, où elle a été battue au premier tour par la Taïwanaise Su-Wei Hsieh. Elle avait perdu ses trois premiers matches en 2020, au premier tour en deux sets contre l'Espagnole Garbine Muguruza à Dubaï, en deux sets contre la Britannique Johanna Konta à Monterrey et en trois sets contre la Russe Ekaterina Alexandrova à l'US Open. Plus tôt dans la journée, Kirsten Flipkens a été éliminée au premier tour 5-7, 6-4, 6-0 par la Française Caroline Garcia (WTA 59). Elise Mertens (WTA 18), tête de série N.14, entrera en lice au deuxième tour contre l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 63).