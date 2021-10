Montée au pinacle du tennis mondial féminin, après sa victoire retentissante à l'US Open, la jeune Britannique de 18 ans Emma Raducanu est brutalement redescendue sur terre au WTA 1000 d'Indian Wells, où elle a été sortie d'entrée par la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (6-2, 6-4).

Véritable sensation à New York, où, issue des qualifications, elle avait passé dix tours comme un ouragan, en écartant sans ménagement toutes ses adversaires en deux sets secs, Raducanu était attendue comme la nouvelle star incontournable du circuit dans le désert californien.

Malgré - ou à cause de - ce nouveau statut, renforcé par sa 22e place au classement qui l'a exemptée de 1er tour, elle a totalement manqué son retour sur les courts, bien qu'ayant eu les faveurs des pronostics face à la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (100e).

Aux antipodes du tennis flamboyant pratiqué à Flushing Meadows, la jeune joueuse a commis trop de fautes directes sur le court central d'Indian Wells, face à une adversaire qui a aussi su comprendre qu'il y avait une opportunité pour l'emporter.

Passée à côté de sa première manche, vite expédiée par la Bélarusse de 27 ans en quête d'un premier titre en WTA, Raducanu s'est ressaisie ensuite en retrouvant cette agressivité dans les échanges qui l'avait rendue irrésistible à l'US Open, jusqu'en finale, remportée face à l'autre révélation du moment, la Canadienne de 19 ans Leylah Fernandez.

La Britannique s'est ainsi détachée au score 4-1 mais Sasnovich s'est accrochée et a été récompensée, sa combativité tranchant avec le désarroi de son adversaire annonçant un revers inéluctable.

"Aliaksandra est une adversaire expérimentée. J'ai dû m'adapter aux conditions, c'était ma première fois à Indian Wells et elle était meilleure que moi. Elle méritait de gagner", a reconnu Raducanu.

- "Une leçon pour l'avenir" -

"C'est une leçon pour l'avenir (...) Il va me falloir du temps pour m'adapter aux expériences que je vis", a souligné la Britannique, qui ne s'est fait connaître qu'au milieu de cette année en atteignant les huitièmes de finale à Wimbledon.

Sasnovich affrontera au 3e tour Simona Halep (17e). La Roumaine, qui s'est déjà imposée dans le désert californien en 2015, a parfaitement débuté son tournoi, en se débarrassant de l'Ukrainienne Marta Kostyuk 7-6 (6/2), 6-1.

Parmi les autres favorites, Iga Swiątek, 4e joueuse mondiale, a battu la Croate Petra Martic 6-1, 6-3. La lauréate de Roland-Garros en 2020 fait partie des favorites de la compétition en l'absence de l'Australienne Ashley Barty (N.1) et de la Bélarusse Aryna Sabalenka (N.2).

L'Ukrainienne Elina Svitolina, demi-finaliste du dernier US Open et lauréate du tournoi de Chicago juste avant, en battant en finale la Française Alizé Cornet, s'est quant à elle imposée face à la Tchèque Tereza Martincova 6-2, 7-5. Cornet, de son côté, a été sortie sans ménagement par la Canadienne Leylah Fernandez 6-2, 6-3.

Enfin, la Bélarusse Victoria Azarenka, lauréate deux fois en 2012 et 2016, a elle profité de l'abandon de la Polonaise Magda Linette (7-5, 3-0) pour se qualifier.

Elle affrontera la Tchèque Petra Kvitova (11e) qui a disposé de la Néerlandaise Arantxa Rus 6-2, 6-2.

Côté messieurs, l'Ecossais Andy Murray, invité et remis de ses émotions après s'être fait subtilisé et avoir retrouvé son alliance, a passé sans encombre son 1er tour aux dépens du Français Adrian Mannarino 6-3, 6-2.

Il défiera le jeune Espagnol de 18 ans Carlos Alcaraz, qui s'est lui aussi mis en évidence à l'US Open où il avait atteint les 8e de finale en sortant au passage Stefanos Tsitsipas.

