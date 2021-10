L'Espagnole a battu en finale l'expérimentée Victoria Azarenka, alors que le Britannique est devenu le premier joueur de son pays à remporter le prestigieux Master 1000 en s'imposant contre le Géorgien Nikoloz Basilashvili.

Le Britannique Cameron Norrie (classé 26e à l'ATP) a remporté dimanche la finale du Masters 1000 d'Indian Wells en remportant un match en trois sets (3-6; 6-4; 6-1) contre le Géorgien Nikoloz Basilashvili, (36e joueur mondial), à l'issue de une heure et 51 minutes de jeu.

Norrie, 26 ans, disputait sa sixième finale de la saison, et a décroché son deuxième titre. Le premier Britannique à s'imposer dans ce Masters 1000 va bondir lundi de la 26e à la 10e place du classement mondial grâce à cette victoire.

Paula Badosa (WTA 27) a remporté le tournoi WTA 1000 d'Indian Wells, joué sur surface dure et doté de 8.761.725 dollars, dimanche face à Victoria Azarenka (WTA 32). L'Espagnole, tête de série N.21 s'est imposée en trois sets (7-6; 2-6; 7-6) contre la Biélorusse, tête de série N.27 en finale.

Le premier set était très disputé et Badosa remportait deux balles de break dans les septième et onzième jeux mais perdait à chaque fois son service dans la foulée. Ce n'était que partie remise pour l'Espagnole qui s'adjugeait la première manche après un jeu décisif remporté 7/5. Dans le deuxième set, Azarenka transformait rapidement deux balles de break pour mener 3-0. Une avance confortable qui permettait à la finaliste de l'US Open 2020 de remporter la deuxième manche. Badosa, 23 ans, disputait la deuxième finale de sa carrière, la deuxième cette saison après celle remportée à Belgrade. L'Espagnole ajoute donc un deuxième trophée à son palmarès. Azarenka, 32 ans, jouait elle la 41e finale de sa carrière. La Biélorusse a remporté 21 titres sur l'ensemble de sa carrière mais n'a pas encore soulevé le moindre trophée cette saison.

Le Britannique Cameron Norrie (classé 26e à l'ATP) a remporté dimanche la finale du Masters 1000 d'Indian Wells en remportant un match en trois sets (3-6; 6-4; 6-1) contre le Géorgien Nikoloz Basilashvili, (36e joueur mondial), à l'issue de une heure et 51 minutes de jeu. Norrie, 26 ans, disputait sa sixième finale de la saison, et a décroché son deuxième titre. Le premier Britannique à s'imposer dans ce Masters 1000 va bondir lundi de la 26e à la 10e place du classement mondial grâce à cette victoire.Paula Badosa (WTA 27) a remporté le tournoi WTA 1000 d'Indian Wells, joué sur surface dure et doté de 8.761.725 dollars, dimanche face à Victoria Azarenka (WTA 32). L'Espagnole, tête de série N.21 s'est imposée en trois sets (7-6; 2-6; 7-6) contre la Biélorusse, tête de série N.27 en finale. Le premier set était très disputé et Badosa remportait deux balles de break dans les septième et onzième jeux mais perdait à chaque fois son service dans la foulée. Ce n'était que partie remise pour l'Espagnole qui s'adjugeait la première manche après un jeu décisif remporté 7/5. Dans le deuxième set, Azarenka transformait rapidement deux balles de break pour mener 3-0. Une avance confortable qui permettait à la finaliste de l'US Open 2020 de remporter la deuxième manche. Badosa, 23 ans, disputait la deuxième finale de sa carrière, la deuxième cette saison après celle remportée à Belgrade. L'Espagnole ajoute donc un deuxième trophée à son palmarès. Azarenka, 32 ans, jouait elle la 41e finale de sa carrière. La Biélorusse a remporté 21 titres sur l'ensemble de sa carrière mais n'a pas encore soulevé le moindre trophée cette saison.