La Bélarusse Victoria Azarenka (32e joueuse mondiale) s'est qualifiée vendredi pour sa troisième finale du tournoi de tennis WTA de Indian Wells, après sa victoire face à la Lettone Jelena Ostapenko (29e mondiale) en trois sets 3-6, 6-3, 7-5.

La joueuse de 32 ans, gagnante des éditions 2012 et 2016 et lauréate de l'US Open en 2020, s'était imposée au tour précédent face à l'Américaine Jessica Pegula (24e mondiale) en deux sets, 6-4, 6-2.

Elle affrontera dimanche en finale la vainqueure du match entre la Tunisienne Ons Jabeur (14e joueuse mondiale) et l'Espagnole Paula Badosa (27e).

La joueuse de 32 ans, gagnante des éditions 2012 et 2016 et lauréate de l'US Open en 2020, s'était imposée au tour précédent face à l'Américaine Jessica Pegula (24e mondiale) en deux sets, 6-4, 6-2. Elle affrontera dimanche en finale la vainqueure du match entre la Tunisienne Ons Jabeur (14e joueuse mondiale) et l'Espagnole Paula Badosa (27e).