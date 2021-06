La lauréate de l'édition 2020 est désormais sur une série de 22 sets remportés consécutivement sur la terre battue parisienne.

La championne sortante Iga Swiatek (WTA 9/N.8e s'est hissée en quarts de finale du tournoi de tennis Roland-Garros sans perdre un set. Lundi soir, elle a maîtrisé en puissance l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 81) en deux sets 6-3, 6-4 en 1h32.

Pour une place dans le dernier carré, la jeune Polonaise, qui a fêté ses vingt ans il y a une semaine, affrontera la Grecque Maria Sakkari (18e), tombeuse 6-1, 6-3 de l'Américaine Sofia Kenin, dernière membre du top 5 en course, un peu plus tôt.

Swiatek, lauréate de l'édition 2020 sans laisser échapper la moindre manche, est désormais sur une série de 22 sets remportés consécutivement sur la terre battue parisienne.

Après avoir concédé un break rapide, et après des premiers jeux très accrochés, la Polonaise s'est progressivement installée dans le match, jusqu'à creuser l'écart 5 jeux à 3.

Si Kostyuk, 18 ans seulement, a immédiatement comblé un premier break de retard tôt dans la seconde manche, le nouvel écart creusé par Swiatek a été décisif.

