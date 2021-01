David Goffin (ATP 16) n'a donc pas réussi à se hisser en finale du tournoi ATP 250 sur dur d'Antalya, mardi, battu 6-4, 3-6, 6-2 par l'Australien Alex De Minaur (ATP 23). Logiquement déçu, le Liégeois, 30 ans, pouvait toutefois nourrir des motifs de satisfaction. Après une fin d'année 2020 très compliquée, avec quatre défaites lors de ses quatre derniers tournois, il a repris des couleurs à l'entame de la nouvelle saison.

"J'ai pu jouer quatre matches et l'objectif était de pouvoir disputer quelques matches avant de se mettre en quarantaine en Australie", a-t-il explique à Belga après sa défaite. "Au début du tournoi, je ne jouais pas bien, j'étais nerveux, mais par la suite, mon niveau de jeu s'est nettement amélioré. J'ai gagné trois matches et les automatismes reviennent petit à petit. L'attitude a été très bonne aussi. J'avais besoin de m'accrocher et c'est ce que j'ai fait. Il manquait encore un peu de confiance, de matches, de réussite, pour que cela passe aujourd'hui, même s'il y avait la place.

À la fin, j'aurais voulu plus, mais au début, j'aurais signé pour une place en demi-finale." David Goffin gagnera même deux places lors de la parution du classement ATP, pour réintégrer le top 15 au 14e rang. "Le classement, je n'y songe pas trop", a-t-il poursuivi. "Je vois plutôt les choses en terme de niveau de jeu. On se tient de toute manière tous à quelques points qu'être 15e ou 14e, cela ne change pas grand-chose. Je vais en tout cas dans la bonne direction. Je vais essayer de continuer dans cette voie et de faire en sorte que tout soit encore un peu plus fluide. Bien couper les angles, rester offensif avec mon coup droit. Mon revers, cela va de mieux en mieux. Et continuer à travailler mon service pour être le plus constant possible."

